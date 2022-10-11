Молодых мужчин в Карелии больше, чем женщин, но все меняется после 40-летнего рубежа

Среди жителей Карелии в возрасте до 40 лет мальчиков и мужчин больше, чем женщин и девочек, но в старших возрастных категориях все наоборот.

Это следует из материалов Карелиястата о составе населения республики по состоянию на 1 января 2022 года.

Перевес мужского населения проявляется в количестве родившихся мальчиков — их почти на 1% больше, чем девочек. Этот разрыв увеличивается после 10 лет и к 40-летнему рубежу достигает максимума — мужчин такого возраста на 2,3% больше, чем женщин.

Однако к 50 годам все меняется — количество мужчин резко сокращается. В возрастной категории от 40 до 49 лет женщин больше, чем мужчин на 2%, к 60 годам разрыв увеличивается до 8%, к 70 годам — до 20%, после 70 лет — до 30%.

Доля мужского населения Карелии в возрасте от 60 до 69 лет составляет менее 33%, а старше 70 лет — немногим более 17%.