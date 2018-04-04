Молодых музыкантов летом ждут в международном арт-лагере "Кантеле-camp" в Карелии

Заявки могут подать те, кто играет на национальных инструментах или создает электронную музыку.

Креативных молодых музыкантов из стран Баренц-региона приглашают в международный арт-лагерь "Кантеле-camp", который откроется летом в Карелии. Участников этно-смены ждут воркшопы по игре на национальных инструментах и освоению музыкальных медиатехнологий, совместные репетиции-импровизации, коллективный звуковой перфоманс в локациях северных лесов и озер, культурные программы и многое другое.

– Мы приглашаем в арт-лагерь учащихся, студентов, молодых музыкантов от 16 до 24 лет, которые играют на национальных инструментах или увлекаются направлениями в электронной музыке. Надеемся, что совместное творчество и вдохновение от карельской природы помогут соединить на первый взгляд совершенно разные вещи: народные традиции и современные технологии, –сказала заведующая отделом народного творчества Центра национальных культур и народного творчества Республики Карелия Наталья Шамрай.

Арт-лагерь "Кантеле-camp" проводится с 25 по 30 июня 2018 года в рамках XI Международного фестиваля народной музыки "Кантеле" с целью поддержать интерес к национальной музыкальной культуре Карелии. Чтобы принять в нем участие, необходимо до 20 апреля прислать заявку на электронные адреса cnk-karelia@yandex.ru, kantele-CAMP@yandex.ru Расходы по проезду, проживанию и питанию организаторы этно-смены берут на себя. Подробная информация – на сайте Центра национальных культур и народного творчества Республики Карелия.