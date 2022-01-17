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Молодых супругов, подозреваемых в преступлениях, разыскивают на юге Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
15:54, 17 Января 2022

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Полиция Олонецкого района просит поделиться информацией о местонахождении супружеской пары, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Олонецкого района разыскивают подозреваемого в совершении имущественного преступления Виталия Юрьевича Ф., 1991 года рождения, а также подозреваемую в мелком хищении Оксану Юрьевну Ф., 1994 года рождения.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, полиция просит сообщать значимые сведения по номеру телефона: 8 911 661-93-58. Конфиденциальность гарантируется.

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