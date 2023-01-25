Молодых жителей Карелии пригласили учиться в военные институты

В Росгвардии Карелии пригласили молодых людей поступать на обучение в военные институты.

Приглашение опубликовала пресс-служба Управления Росгвардии Карелии. Молодых людей приглашают в Новосибирский военный институт имени генерала армии И. К. Яковлева, Санкт-Петербургский военный институт и Саратовский военный Краснознаменный институт, где готовят специалистов в области правового, инженерного и технического обеспечения.

В вузах ждут юношей, имеющие среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование, годные по состоянию здоровья, психологическим данным и физической подготовленности к обучению в военно-учебном заведении, прошедшие проверку в МВД и Ф. Б. Возраст поступающих для не проходивших военную службу — от 16 до 22 лет, для проходивших — до 24 лет.

Курсанты вузов Росгвардии обеспечиваются бесплатным общежитием, питанием и учебной литературой, для них предусмотрена стипендия, а после подписания контракта на втором курсе им положено денежное довольствие.

Более подробную информацию можно узнать на сайте Росгвардии.