Молодым специалистам предоставят арендные квартиры в арктических городах Карелии

В Кемско-Беломорской агломерации могут построить арендные квартиры по федеральной программе «Доступное арендное жилье».

Федеральную программу «Доступное арендное жилье», которая действует в Дальневосточном федеральном округе, распространят на опорные населенные пункты Арктической зоны. В Арктике механизм предоставления арендных квартир для молодых специалистов заработает с 1 января 2026 года. Квартиры, построенные за счет государства, будут сдаваться внаем за плату значительно ниже рыночной благодаря субсидиям из федерального и регионального бюджетов. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

- Такой механизм на Дальнем Востоке уже действует. С 2023 года региональным операторам передано более 2 тыс. квартир. Практически все они уже заселены. Квартиры пользуются спросом и позволяют молодым людям за более приемлемые деньги получать комфортные условия, создавать семьи. Благодаря данной программе расход семей на аренду жилья составит примерно четверть от рыночной ставки, – заявил заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев, проводя заседание Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

По мнению сенатора Игоря Зубарева, для Карелии очень важно войти в программу «Доступное арендное жилье». Новые дома необходимы для привлечения специалистов в Кемь и Беломорск, вошедших в перечень опорных населенных пунктов Арктики. Без профессиональных кадров Кемско-Беломорской агломерации не выполнить свой мастер-план развития, считает парламентарий.

- Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков, отстаивающий мастер-план развития агломерации, назвал стратегической задачей увеличение численности населения карельской Арктики. К 2035 году в Кемско-Беломорской агломерации должно проживать 32,5 тысячи человек. Это на 30% больше, чем сейчас. Для реализации проектов в рамках мастер-плана нам потребуется создать не менее одной тысячи новых рабочих мест. Специалистам, которые приедут в Кемь и Беломорск, необходимо будет предоставить жилье. Арендные квартиры, построенные за счет государства, помогут решить эту задачу, – уверен Игорь Зубарев.

Напомним, Кемско-Беломорская агломерация вошла в число 15-ти арктических опорных населенных пунктов, чьи долгосрочные планы развития были утверждены правительством России в конце октября. В мастер-план развития агломерации до 2035 года вошли реконструкция объектов инженерной инфраструктуры, включая строительство очистных сооружений, ремонт дорог, возведение спортивных объектов, ремонт школ и детских садов. Стоимость данных мероприятий оценивается в 16,7 млрд рублей. Инвестиционные проекты мастер-плана оценили в 10,8 млрд рублей.