Молоко «Славмо» потекло из Карелии в Мурманскую область

Благодаря соглашению с правительством Карелии молокозавод «Славмо» увеличил объемы переработки молока и начал поставлять продукцию в Мурманскую область.

Продукцию молокозавода «Славмо» начали продавать в Мурманской области. Компания уже сотрудничает с сетью «Перекрёсток», а также ведёт переговоры с другими федеральными сетями при содействии властей республики.

Сегодня карельские предприятия готовы обеспечить молочной продукцией не только республику, но и соседние области. Это связано с ростом производства молока внутри региона, который произошёл благодаря господдержке.

Ранее правительство Карелии заключило с компанией «Славмо» соглашение. Глава республики провёл встречу с руководством предприятия. Сейчас завод перерабатывает порядка 67 тонн молока в сутки, что уже на две тонны больше, чем месяц назад. Артур Парфенчиков считает, что при поддержке властей «Славмо» сможет перешагнуть порог в 100 тонн. Он подчеркнул, что необходимо обеспечить все условия для того, чтобы карельское молоко перерабатывалось внутри республики.

«Сегодня у «Славмо» есть все возможности для роста, главное − при бесперебойных поставках внутри Карелии − обеспечить сбыт дополнительной продукции в соседних регионах, в том числе Мурманской и Ленинградской областях. Это нужно делать уже сейчас, параллельно развивая и молочное животноводство, и переработку. Нельзя стоять на месте», − сказал Артур Парфенчиков.

По словам руководства предприятия, вопрос с производством и логистикой уже отработан: продукцию будут отправлять в Мурманскую область три раза в неделю. Кроме того, молокозавод увеличит поставки молока, творога, кефира и сметаны в федеральные торговые сети, работающие внутри Карелии: помочь в решении этого вопроса Артур Парфенчиков поручил Минэкономразвития.

Напомним, соглашение между «Славмо» и правительством Карелии предусматривает увеличение господдержки предприятия и объемов переработанного молока. Этот шаг гарантирует предприятию стабильную работу. С ростом производства станет больше и рабочих мест.