Молоковоз перекрыл дорогу в Прионежье после столкновения с легковым авто

На дороге в Прионежском районе произошло лобовое столкновение фуры и легкового автомобиля.
14 января в 10:24 на автодороге «Педасельга — Ладва-Ветка» произошло лобовое столкновение молоковоза и легкового автомобиля, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.
После удара кузов грузовика развернулся на 180 градусов, полностью перекрыв проезжую часть для других машин.
На место ДТП прибыли пожарные, отключили аккумуляторы транспортных средств и оказали помощь в организации автомобильного движения на аварийном участке.
В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее мы писали, что вблизи посёлка Толвуя Медвежьегорского района 23-летний водитель автомобиля Lada Priora съехал в кювет и покинул место происшествия. Позднее правоохранители разыскали его и составили протоколы о пяти административных правонарушениях.