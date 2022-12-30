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Молоковоз перевернулся на дороге в Карелии – есть постравшие

Новости. Происшествия
10:15, 31 Декабря 2022
фото: ГКУ РК "ОПС по Пряжинскому району"

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В Пряжинском районе тягач с прицепом упал в кювет, водитель получил травмы.

Как сообщают пожарные-спасатели Пряжинского района, сегодня рано утром, 31 декабря в 5.44, на 377 км трассы Р-21 «Кола», тягач volvo с цистерной молока перевернулся в кювет.

На место происшествия выезжали спасатели МЧС из поселка Пряжа – 4 человека и 1 единица техники, также работали сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

В результате аварии пострадал водитель, которого пришлось вырезать из кабины.

Будьте осторожны! В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения по телефону «01», с мобильных телефонов «101», «112».

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