Молокозавод и ферма в Карелии «проверили» качество своей продукции в несуществующих лабораториях

Молокоперерабатывающие предприятия Карелии продавали продукцию по поддельным документам о качестве.

Специалисты Россельхознадзора Карелии в январе и феврале проверили декларации о соответствии местной молочной продукции.

Инспекторы нашли нарушения. Так, на одном из молокозаводов оформили три декларации на питьевые сливки, пастеризованное молоко в различной таре и творог.



В декларациях были указаны адреса лабораторий, которые проверяли качество этой продукции. Сотрудники Россельхознадзора выяснили, что по указанным адресам никаких лабораторий нет.

Другое молокоперерабатывающее предприятие, ферма, также оформило декларации в «фантомной» лаборатории. Ферма торговала сливочным сыром и маслом, йогуртами, сливками, сметаной и творогом - всего 10 деклараций.

Таким образом, фактически лабораторные испытания продукции не проводились. Россельхознадзор признал недействительными 13 деклараций, говорится в пресс-релизе надзорного ведомства.