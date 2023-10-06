Монах в Карелии погиб, переправляясь на остров Ладожского озера

Трагедия случилась на Валаамском архипелаге.
Монах Тихон (Качанов), насельник Предтеченского скита Валаамского монастыря, погиб 3 октября, переправляясь на остров. Об этом сообщили в официальном паблике монастыря.
Мужчина погиб на 46-м году жизни. В монастыре он находился с 2007 года.
«Просим Ваших святых молитв за новопреставленного монаха Тихона. Царство небесное, вечный покой», — написали в паблике.
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