Монахи из Карелии предложили помолиться о мире

Валаамский монастырь опубликовал в Сети текст молитвы о восстановлении мира.

Текст молитвы о восстановлении мира опубликован в сообществе Валаамского монастыря в соцсети.

«От единыя купели Крещения, еже при святем князе Владимире, мы, чада Твои, благодать восприяхом, — дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди! Иноплеменным же языком, брани хотящим и на Святую Русь ополчающимся, — запрети и замыслы их ниспровергни. Благодатию Твоею власть предержащих ко всякому благу настави, воинов — в заповедях Твоих утверди, лишенныя крова — в домы введи, голодныя — напитай, недугующая и страждущая — укрепи и исцели, в смятении и печали сущим — надежду благую и утешение подаждь, на брани убиенным — прощение грехов и блаженное упокоение сотвори», — гласит фрагмент молитвы.

Сообщается, что Святейший Патриарх Кирилл одобрил для богослужебного использования текст молитвы о восстановлении мира.

Напомним, в настоящее время российские войска проводят военную спецоперацию на территории Украины.