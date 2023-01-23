Монахи спасли молодого орла, застрявшего в ветках ели на острове в Карелии (ВИДЕО)

На острове в Кемском районе монахи Соловецкого монастыря провели операцию по спасению молодого орла, который застрял в ветках высокой ели.

В паблике «Подворье Соловецкого монастыря в Кеми» монахи опубликовали фильм о спасательной операции: как на острове Северный Коловар в Белом море молодой орел застрял в ветках ельника и не мог выбраться.

«Молодой орел, застрявший и обессилевший в ветках ельника, провисевший вниз головой неизвестное количество дней, был спасен», — написали спасители в комментарии к фильму.

Монахи не только помогли птице распутаться, но еще напоили орла водой и вылечили, лишь потом отпустив на волю.

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