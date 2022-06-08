Монахи Валаамского монастыря просят прислать им лекарства, мази и витамины

Монастырская аптека просит о помощи.
На сайте Валаамского монастыря опубликовано обращение с просьбой о помощи монахам.
«Дорогие братья и сестры, сердечно благодарим вас за все предыдущие пожертвования в нашу монастырскую аптеку. Вместе с вашими доброхотными даяниями, мы, братия и трудящиеся на благо обители, чувствуем вашу искреннюю заботу и сердечное к нам расположение. Особенную помощь своими пожертвованиями вы оказываете нашим пожилым монахам. Просим всех желающих о посильной помощи», - говорится в сообщении монастыря.
Перечень необходимых препаратов:
1. Кардиомагнил- 150 мг.
2. Тромбо АСС - 100 мг.
3. Лозартан - 100, 50 и 25 мг.
4. ЛИВ - 52
5. Гептрал табл.
6. Смекта.
7. Энтеросгель.
8. Мексидол ампулы, таблетки.
9. Панкреатин.
10. Фестал.
11. Энзистал.
12. Янувия.
13. Аджисепт.
14. Стрепсилс.
15. Гексорал спрей и таблетки.
16. Тантум верде спрей и таблетки.
17. Клотримазол крем.
18. Офломил лак
19. Капсикам мазь
20. Любые витамины в таблетках и драже.
Монахи просят не забывать присылать вместе с лекарствами или интернет-пожертвованиями имена православных христиан для поминовений.
Посылки можно высылать по адресу: 186756, Республика Карелия, Сортавальский район, о. Валаам, монастырь (с пометкой «иеромонаху Симеону для аптеки»).
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