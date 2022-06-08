Монахи Валаамского монастыря просят прислать им лекарства, мази и витамины

Монастырская аптека просит о помощи.

На сайте Валаамского монастыря опубликовано обращение с просьбой о помощи монахам.

«Дорогие братья и сестры, сердечно благодарим вас за все предыдущие пожертвования в нашу монастырскую аптеку. Вместе с вашими доброхотными даяниями, мы, братия и трудящиеся на благо обители, чувствуем вашу искреннюю заботу и сердечное к нам расположение. Особенную помощь своими пожертвованиями вы оказываете нашим пожилым монахам. Просим всех желающих о посильной помощи», - говорится в сообщении монастыря.

Перечень необходимых препаратов:

1. Кардиомагнил- 150 мг.

2. Тромбо АСС - 100 мг.

3. Лозартан - 100, 50 и 25 мг.

4. ЛИВ - 52

5. Гептрал табл.

6. Смекта.

7. Энтеросгель.

8. Мексидол ампулы, таблетки.

9. Панкреатин.

10. Фестал.

11. Энзистал.

12. Янувия.

13. Аджисепт.

14. Стрепсилс.

15. Гексорал спрей и таблетки.

16. Тантум верде спрей и таблетки.

17. Клотримазол крем.

18. Офломил лак

19. Капсикам мазь

20. Любые витамины в таблетках и драже.

Монахи просят не забывать присылать вместе с лекарствами или интернет-пожертвованиями имена православных христиан для поминовений.

Посылки можно высылать по адресу: 186756, Республика Карелия, Сортавальский район, о. Валаам, монастырь (с пометкой «иеромонаху Симеону для аптеки»).