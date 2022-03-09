Монахи Валаамского монастыря в Карелии просят лекарства от боли и витамины

Монастырская аптека просит о помощи.
На сайте Валаамского монастыря опубликовано обращение с просьбой о помощи монахам.
«В это тяжелое для всей страны время мы вновь испытываем нехватку в лекарствах, а если учесть, что медицинские препараты, как и все остальное, наверняка будет продолжать дорожать, потребность в каком-то запасе лечебных средств, остро возрастает. Просим всех желающих о посильной помощи», - говорится в сообщение монастыря.
Перечень необходимых препаратов:
1. Периндоприл 4 мг.
2. Лоратодин
3. Цетиризин
4. Тавегил (табл.)
5. Нольпаза 20 мг.
6. Цикрофлоксацин (табл.)
7. Амоксиклав 875+125
8. Доксициклин
9. Панангин
10. Янувия
11. Мильгамма (ампулы)
12. Детралекс
13. Венарус
14. Троксевазин гель
15. Метеоспазмин
16. Но-шпа
17. Омез
18. Нольпазе 20 мг
19. Фталазол
20. Урсосан
21. Карсил
22. Бифиформ
23. Терафлю
24. Аджисепт, Септолете, Тантум-верде, Йокс
25. Диклофенак (5% гель)
26. Долобене (гель)
27. Витамины любые в таблетках.
Монахи просят не забывать присылать вместе с лекарствами или интернет-пожертвованиями имена православных христиан для поминовений.
Посылки можно высылать по адресу: 186756, Республика Карелия, Сортавальский район, о. Валаам, монастырь (с пометкой «иеромонаху Симеону для аптеки»).
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