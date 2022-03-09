Монахи Валаамского монастыря в Карелии просят лекарства от боли и витамины

Монастырская аптека просит о помощи.

На сайте Валаамского монастыря опубликовано обращение с просьбой о помощи монахам.

«В это тяжелое для всей страны время мы вновь испытываем нехватку в лекарствах, а если учесть, что медицинские препараты, как и все остальное, наверняка будет продолжать дорожать, потребность в каком-то запасе лечебных средств, остро возрастает. Просим всех желающих о посильной помощи», - говорится в сообщение монастыря.

Перечень необходимых препаратов:

1. Периндоприл 4 мг.

2. Лоратодин

3. Цетиризин

4. Тавегил (табл.)

5. Нольпаза 20 мг.

6. Цикрофлоксацин (табл.)

7. Амоксиклав 875+125

8. Доксициклин

9. Панангин

10. Янувия

11. Мильгамма (ампулы)

12. Детралекс

13. Венарус

14. Троксевазин гель

15. Метеоспазмин

16. Но-шпа

17. Омез

18. Нольпазе 20 мг

19. Фталазол

20. Урсосан

21. Карсил

22. Бифиформ

23. Терафлю

24. Аджисепт, Септолете, Тантум-верде, Йокс

25. Диклофенак (5% гель)

26. Долобене (гель)

27. Витамины любые в таблетках.

Монахи просят не забывать присылать вместе с лекарствами или интернет-пожертвованиями имена православных христиан для поминовений.

Посылки можно высылать по адресу: 186756, Республика Карелия, Сортавальский район, о. Валаам, монастырь (с пометкой «иеромонаху Симеону для аптеки»).