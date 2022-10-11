Монахов зовут на спецкурсы в Петрозаводске

В Петрозаводской епархии хотят организовать богословские курсы для монашествующих, сообщили в епархии.
В Петрозаводской епархии готовятся к открытию курсов базового богословского образования для монахов.
Обучение на курсах будет проводиться по единым программам, разработанным межведомственной комиссией по вопросам образования монашествующих. Программа рассчитана на три года.
Курсы проведут в монастырях и на дополнительной учебной площадке в стенах духовно-просветительского центра в Петрозаводске.
Среди предметов — Ветхий и Новый Завет, история церкви, основы литургики, церковнославянский язык и другие богословские дисциплины. Преподавать на курсах будут священнослужители, имеющие степень кандидата богословия или окончившие духовную академию.
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