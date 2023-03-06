Монастырь в Карелии ищет бескорыстных работников

В Валаамский монастырь требуются трудники.

В паблике монастыря сообщается, что в обитель требуются трудники и трудницы.

Даровые работники нужны в котельной, саду, теплице, трапезной, на ферме и в храме.

Для того, чтобы приехать в монастырь потрудиться, нужно заполнить анкету, после написать нам на электронную почту hotel@valaam.ru или позвонить по телефону +7 921 700-55-00.

График заездов:

07/04 — 24/04, 11/04 — 27/04, 25/04 — 08/05, 28/04 — 11/05, далее — с 09/05.