Монастырь в Карелии ищет бескорыстных работников

В Валаамский монастырь требуются трудники.
В паблике монастыря сообщается, что в обитель требуются трудники и трудницы.
Даровые работники нужны в котельной, саду, теплице, трапезной, на ферме и в храме.
Для того, чтобы приехать в монастырь потрудиться, нужно заполнить анкету, после написать нам на электронную почту hotel@valaam.ru или позвонить по телефону +7 921 700-55-00.
График заездов:
07/04 — 24/04, 11/04 — 27/04, 25/04 — 08/05, 28/04 — 11/05, далее — с 09/05.
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