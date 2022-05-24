Монастырь в Карелии вошел в топ-3 популярных паломнических центров в России

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выяснил, какие паломнические центры чаще всего посещают православные в поездках по России.

Tvil.ru провел опрос в соцсетях и выяснил, что туристы-паломники считают Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области (24,49%), Валаамский монастырь в Карелии (18,37%) и Троице-Сергиеву Лавру в Сергиевом Посаде (12,24%) самыми интересными православными Святынями в стране.

В число самых посещаемых монастырей России также вошли Успенский пещерный мужской монастырь в Бахчисарае и Псково-Печерский монастырь в Псковской области (по 10,2%), Белогорский монастырь под Кунгуром в Пермском крае, Новодевичий монастырь в Москве и Александро-Невская Лавра в Санкт-Петербурге, набравшие по 6,12% голосов.

Меньше всего голосов в опросе про самые популярные православные монастыри для паломников набрали Князе-Владимирский монастырь в Иркутске (4,08%) и Пустынь Феодосия Кавказского в Новороссийске (2,04%).

Ранее сообщалось, туристы выбирают три озера в Карелии для отдыха летом.