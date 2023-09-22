Мониторинг цен: как согреться быстро и дешево

За быстрое тепло придется платить электричеством.

Жители Карелии не могут дождаться, когда в их домах включат отопление. В этой ситуации людям приходится использовать обогреватели.

Сегодня магазины предлагают самые разные варианты этих бытовых приборов: есть и традиционные масляные от 2,5 тысяч рублей, есть и новомодные инфракрасные от 1200 рублей или кварцевые от 2000 рублей и даже есть газовые от 3120 рублей. Все они имеют свои особенности — преимущества и недостатки.

Но самое быстрое и дешевое решение — тепловентилятором. Сколько он стоит в разных магазинах, знает проект «Жизнь и кошелек».