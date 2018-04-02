Моногорода Карелии получат деньги на ремонт центральных дорог

Центральные улицы моногородов в Карелии будут отремонтированы за счет республиканской субсидии.

Денежные средства на ремонт дорожного покрытия получат бюджеты Кондопожского, Лахденпохского, Питкярантского, Пудожского, Сегежского, Муезерского, Пудожского, Надвоицкого, Вяртсильского городских поселений в 2018 году.

Когда планируется завершить ремонт центральных улиц моногородов, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".