Мораторий не позволяет внепланово проверить цирк, вызвавший возмущение жителей Петрозаводска

В Петрозаводске контролирующие органы из-за моратория не могут внепланово проверить состояние животных в передвижном цирке, который вызвал недовольство горожан.

В Россельхознадзор, который контролирует содержание животных в цирках, не было жалоб на передвижной цирк, который базируется в Петрозаводске рядом с ТРЦ «Лотос Плаза». Объект не проверяли. При этом жалобы поступали ранее на цирк, появившийся рядом с гипермаркетом «Лента». Об этом «Столице на Онего» сообщили в Россельхознадзоре.

В Североморском межрегиональном управлении ведомства пояснили, что в настоящее время действует мораторий, который ограничивает масштаб проверок. Проверка может быть проведена по согласованию с прокуратурой, при этом в таком обращении должна содержаться информация о тяжком вреде, который причинен здоровью людей или животных. В Россельхознадзоре пояснили, что не имеют права внепланово проверять прибывший в Петрозаводск цирк.

В ведомстве рассказали, что владельцы цирка обязаны получить лицензию. «Я не думаю, что если цирк получил лицензию, что у него что-то не соответствует. Лицензия просто так не будет выдана», — заявила начальник отдела ветеринарного надзора Североморского межрегионального управления Россельхознадзора Ольга Ларина

Также, как объяснили в Россельхознадзоре, для проведения гастролей по регионам цирк должен получить согласование маршрутов перевозки животных. На руках у владельцев должны быть ветеринарные документы, которые подтверждают безопасность и благополучие животных.

«Соответственно, животные едут по ветеринарным документам, которые у нас свидетельствуют о том, что животные клинически здоровы; животные не представляют никакой угрозы, опасности для людей, для других животных. То есть подтверждается благополучие той территории, из которой они выходят, и то, что животные здоровы, что они с паспортами, с ветеринарными документами», — сообщила Ольга Ларина.

«Понятное дело, что для гастрольной деятельности объемы клеток могут быть меньше. Потому что все-таки в транспортных средствах перевозятся. Но я не думаю, что это настолько критично, чтобы животное страдало», — заявили в Россельхознадзоре.

Напомним, горожане возмущены условиями содержания животных в передвижном цирке у ТРЦ «Лотос Плаза» в Петрозаводске. На территории объекта цирковые тигры в жару лежат на асфальте, а лошадь стоит на привязи в ангаре малой площади.

Ранее в Петрозаводске проходил пикет против выступлений передвижного цирка с животными.