«Морошка пошла!»: жительница Лахденпохья поделилась фото лесных даров

На своей странице в соцсети Юлия Анисимова рассказала, как ее семья собирает солнечную ягоду.

Дождливое лето в Карелии привело к тому, что грибники во многих районах республики уже открыли сезон «тихой охоты» и делятся в соцсетях первыми фото собранных лисичек, белых грибов и даже груздей. А вот в Лахденпохском районе уже начали собирать морошку. Фото лесных даров опубликовала на своей странице местная жительница Юлия Анисимова.

«Каждый год наша семья ждет этого момента: когда болота украсят янтарные капельки морошки. Пакуем ведра, термосы с чаем, бутерброды – и в путь. Выезжаем рано утром, чтобы вернуться к обеду. За это время насобирать полтора-два ведра вполне реально. Проверено лично!» – написала Юлия.

При этом она отметила, что «морошка – дама капризная».

«Не зря говорят: «морошка любит ножки». Чтобы ее найти, надо потрудиться. А чтобы собрать – вдвойне: только вручную, никаких комбайнов. Слишком уж нежная ягода, особенно когда спелая. Но и красненькую морошку собираем – она прекрасно дозреет дома», – сказала жительница Лахденпохья.

Юлия добавила, что из царской ягоды, как еще называют морошку, в ее семье варят варенье. Кроме того, готовят морошку в собственном соку, замораживают на зиму.

«А из высушенных чашелистиков получается отвар от кашля при простуде – никаких таблеток не надо. Вот такая она, наша «северная малина»! – поделилась рецептом Юлия.