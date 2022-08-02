Мороженое с икрой ряпушки местного производства попробовали гости национального фестиваля в Карелии

Необычное мороженое с икрой ряпушки смогли попробовать гости «Фестиваля уснувших деревень», который состоялся в старинном карельском селе Спасская Губа.

Своими впечатлениями от экзотического продукта поделилась депутат парламента Татьяна Тишкова. Она разместила на своей странице Вконтакте фотографию мороженого в фабричной упаковке.

По словам депутата, у мороженого необычный солоноватый вкус.

«Это необычно и очень вкусно. Немного напоминает крем или что-то такое», — рассказала Татьяна Тишкова «Столице на Онего».

Производством мороженого с икрой ряпушки занимается одна из петрозаводских компаний. Представитель фирмы рассказал «Столице на Онего», что основная продукция предприятия — итальянское мороженое джелато. Его готовят из свежего молока, сливок, свежих фруктов, карельских лесных ягод, орехов и шоколада. В этом году на предприятии решили добавить в свой ассортимент национального колорита и стали делать джелато с икрой традиционной карельской рыбы — ряпушки. В компании пояснили, что в такой добавке нет ничего необычно — в других регионах и странах делают джелато с грибами, огурцами и другими ингредиентами.