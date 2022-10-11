Морозная ночь и гололед ждут Карелию в среду

Карельский Гидрометцентр подготовил прогноз погоды на 23 ноября.

В среду, 23 ноября, в Карелии будет переменная облачность, местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер ожидается восточный, северо-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит -6, -11°С, местами опустится до -16°С, днем столбик термометра остановится на отметке -3, -8°С.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями и небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер ожидается восточный, северо-восточный умеренный.

Ночью похолодает до -6, -8°С, днем ожидается -4, -6°С. Атмосферное давление будет расти.