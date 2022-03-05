Морозная ночь ожидает Карелию накануне 8 марта

О погоде на 8 марта рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

Во вторник, восьмого марта, в Карелии ожидается переменная облачность. Утром и днем по северным районам местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью переменный слабый, днем южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -17, -22°С, местами -23, -28°С, днем -6, -11°C, местами до -15°С.

В Петрозаводске будет переменная облачность. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью -19, -21°С, днем -9, -11°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем мало меняться.