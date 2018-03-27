Морозная ночь ждет жителей Карелии 28 марта

О погоде в Карелии на 28 марта рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 28 марта будет облачная погода с прояснениями.

Днем возможен небольшой снег. На дорогах гололедица, снежный накат.

Ветер западный умеренный

Температура ночью составит -13, -15 градусов, днем -2, -4.

В районах Карелии также будет облачная погода с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица, снежный накат.

Ветер западный умеренный.

Ночью похолодает до -12, -17, местами до -24, днем потеплеет до -1, -6 градусов.