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Новости. Погода
17:00, 06 Ноября 2019
фото: Pixabay

Морозная погода ожидается в Карелии 7 ноября

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О погоде на 7 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в четверг будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ветер северо- восточный, восточный  слабый.

Температура воздуха ночью составит -5, -7 градусов, днем будет -2, -4.

В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ветер северный, северо-восточный слабый, на юге – умеренный.

Ночью похолодает до -5, -10 градусов, местами до -18. Днем потеплеет до -2, -7 градусов, местами будет -12.

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