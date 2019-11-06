Морозная погода ожидается в Карелии 7 ноября

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О погоде на 7 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в четверг будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Ветер северо- восточный, восточный слабый.
Температура воздуха ночью составит -5, -7 градусов, днем будет -2, -4.
В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Ветер северный, северо-восточный слабый, на юге – умеренный.
Ночью похолодает до -5, -10 градусов, местами до -18. Днем потеплеет до -2, -7 градусов, местами будет -12.
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