Морозная погода ожидается в Карелии 7 ноября

О погоде на 7 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в четверг будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ветер северо- восточный, восточный слабый.

Температура воздуха ночью составит -5, -7 градусов, днем будет -2, -4.

В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ветер северный, северо-восточный слабый, на юге – умеренный.

Ночью похолодает до -5, -10 градусов, местами до -18. Днем потеплеет до -2, -7 градусов, местами будет -12.