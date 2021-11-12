Морозный вторник ждет жителей Карелии

О погоде на 23 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 23 ноября будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью западный, днем юго-западный умеренный.

Температура ночью составит -9, -11°С, днем столбик термометра остановится на отметке -4, -6°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем слабо падать.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный, южный умеренный.

Ночью похолодает до -7, -12°С, местами до -17°С, днем ожидается -4, -9°С.