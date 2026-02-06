Морозы до -26°С вернутся в Карелию 6 февраля

В Гидрометцентре республики опубликовали прогноз погоды на первую пятницу февраля.
Завтра, 6 февраля, в Петрозаводске ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем большой снег. Об этом сообщили в Гидрометцентре Карелии.
— На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -17, -19°С, днем -11, -13°С. Атмосферное давление будет падать, — рассказали синоптики.
Местами по республике также выпадет небольшой снег. В отдельных районах сохранится гололедно-изморозевое отложение и гололедица на дорогах. Ветер западный, юго-западный умеренный. Столбики термометров ночью опустятся до -16, -21°С, местами до -26°С, днем прогнозируется до -10, -15°С.
