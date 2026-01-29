Морозы до -32°С ожидаются в Карелии 30 января

В Гидрометцентре республики рассказали о погоде на пятницу.
Завтра, 30 января, в Петрозаводске ожидается переменная облачность без существенных осадков, ночью небольшой снег, сообщили в Гидрометцентре Карелии.
— На дорогах гололедица. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха ночью -21, -23°С, днём -15, -17°С. Атмосферное давление будет расти, — рассказали синоптики.
В отдельных районах республики также выпадет небольшой снег. Местами сохранится гололедно-изморозевое отложение и гололедица на дорогах. Ветер северо-западный слабый. Столбики термометров ночью опустятся до -20, -25°С, местами до -30°С, -32°С, днём -14, -19°С, местами до -25°С.
