Морозы до минус 20 градусов вернутся в Карелию 8 марта

Синоптики карельского Гидрометцентра рассказали о погоде на ближайшие праздничные дни.

Морозы возвращаются в Карелию. Ночь на 8 марта будет самой холодной. Об этом «Столице на Онего» рассказали в карельском Гидрометцентре.

«Температура начнет постепенно понижаться. Если сегодня, 3 марта, плюсовые температуры, то уже завтра днем будет минус 2 градуса. Ветер повернет на северо-западный. А 8 марта ожидается самая холодная ночь. В Петрозаводске столбик термометра опустится до минус 17-18 градусов, а по республике — до минус 20-ти. Днем будет 8-10 градусов мороза», — сообщили синоптики.

Осадков 8 марта не ожидается. Международный женский день в республике будет солнечным. Но снег жители Карелии увидят в ближайшие дни. В пятницу, 4 марта, пройдет небольшой снег, 5 марта осадки ожидаются на севере региона. А в воскресенье на большей части республики пройдет небольшой, местами умеренный снег.

После морозного 8 марта возможно резкое потепление.