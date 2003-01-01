Морозы ниже 20 градусов задержатся в Карелии 13 января

Январская стужа, охватившая значительную часть республики, не сдаёт позиции.
По данным Карельского гидрометцентра, завтра, 13 января, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода и снегопад.
— Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью -11, -13°С, днём -9, -11°С. Атмосферное давление будет мало меняться, — рассказали в ЦГМС.
В большинстве районов республики также выпадет снег. На севере местами сохранится изморозь, а на дорогах — снежный накат и гололедица. Умеренный ветер сменит направление на юго-восточное. Столбики термометров ночью опустятся до -11, -16°С, местами до -18, -23°С, днём -9, -14°С, по северным районам до -18°С.
Ранее на территории Карелии был объявлен желтый уровень погодной опасности («желтый» — второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду — прим ред.). Водителей просят проявлять особую осторожность.