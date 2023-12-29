Морозы в Карелии должны смениться оттепелью в первый рабочий день нового года

К 9 января аномально морозная погода покинет всю территорию республики.

Как сообщили администраторы паблика «Погода Петрозаводска и Карелии», воздух к 9 января в республике прогреется до -1...-6 градусов, местами не исключена и слабая оттепель. Пройдут снегопады.



Напомним, ранее мы сообщали, где сегодня в Карелии холоднее всего. Отметим, что самая щадящая погода установилась на острове Валаам.