Морозы в Карелии ослабнут во вторник

Специалисты Гидрометцентра республики рассказали о погоде на 12 декабря.

В Карелии во вторник 12 декабря будет облачно, на севере с прояснениями. Ночью пройдет умеренный снег, на севере местами небольшой, днем небольшой, местами умеренный. В отдельных районах ожидается слабая метель. На дорогах гололедица. Ветер задует юго-восточный, восточный умеренный.

Температура воздуха ночью будет колебаться от -9 до -14°С, местами от -17 до -22°С, днем от -6 до -11°С, местами опустится до -17°С.

В Петрозаводске ожидается облачная погода, снег. На дорогах гололедица. Ветер задует юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит -10, -12°С, днем -6, -8°С. Атмосферное давление будет мало меняться.