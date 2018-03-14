Морозы вернутся 15 марта в Карелию

О погоде на четверг 15 марта рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 15 марта будет облачная погода. Небольшой снег. На дорогах сильная гололедица.

Ветер северо-западный, северный умеренный, утром и днем с порывами до сильного.

Температура ночью -10, -12, днем -8,-10 градусов.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями.

В большинстве районов пройдет небольшой снег, ночью на северо-востоке местами сильный. В отдельных районах метель.

На дорогах сильная гололедица.

Ветер северо-западный, северный, на севере северный, северо-восточный умеренный с порывами до сильного.

Ночная температура составит -9,-14, на севере местами похолодает до -20, днем ожидается -7,-12 градусов.