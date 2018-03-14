Морозы вернутся 15 марта в Карелию

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О погоде на четверг 15 марта рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 15 марта будет облачная погода. Небольшой снег. На дорогах сильная гололедица.
Ветер северо-западный, северный умеренный, утром и днем с порывами до сильного.
Температура ночью -10, -12, днем -8,-10 градусов.
В районах Карелии также будет облачно с прояснениями.
В большинстве районов пройдет небольшой снег, ночью на северо-востоке местами сильный. В отдельных районах метель.
На дорогах сильная гололедица.
Ветер северо-западный, северный, на севере северный, северо-восточный умеренный с порывами до сильного.
Ночная температура составит -9,-14, на севере местами похолодает до -20, днем ожидается -7,-12 градусов.
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