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Новости. Погода
17:00, 14 Марта 2018
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Морозы вернутся 15 марта в Карелию

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О погоде на четверг 15 марта рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 15 марта будет облачная погода. Небольшой снег. На дорогах сильная гололедица.

Ветер северо-западный, северный умеренный, утром и днем с порывами до сильного.

Температура ночью -10, -12, днем -8,-10 градусов.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями.

В большинстве районов пройдет небольшой снег, ночью на северо-востоке местами сильный. В отдельных районах метель.
На дорогах сильная гололедица.

Ветер северо-западный, северный, на севере северный, северо-восточный умеренный с порывами до сильного.

Ночная температура составит -9,-14, на севере местами похолодает до -20, днем ожидается -7,-12 градусов.

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