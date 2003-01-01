Мощная магнитная буря накроет Землю уже в эти выходные

Геомагнитные возмущения могут продлиться до 6 суток. Пик ожидается 14-16 сентября.

Сентябрь устроил метеозависимым настоящее испытание. За первые 10 дней месяца произошло 3 магнитных бури, то есть по одной каждые 3 суток. Это в 10 раз чаще, чем в августе, когда за 31 день месяца была зарегистрирована только 1 буря. И в ближайшее время Землю накроет новая, куда более мощная. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии.

Ученые отмечают, что наша планета несется в широкий поток быстрого солнечного ветра. Начало геомагнитных возмущений ждут в ночь на воскресенье, 14 сентября, пик ожидается во вторник, а на прохождение всего потока может уйти до 6 дней.

По прогнозам, буря может разыграться до уровня G3 (по пятибалльной шкале, где «пятерка» — у экстремальной).

Впрочем, в ближайшие сутки прогнозы могут измениться, говорят ученые. Ранее они рассказывали о буре, которая накрыла землю вопреки прогнозам. Причины ее появления только выясняются.