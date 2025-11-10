Мощнейшая в году вспышка произошла на Солнце

На Солнце зафиксирована самая сильная вспышка 2025 года.

Сегодня, 11 ноября, в 13:04 по московскому времени на Солнце произошла самая сильная вспышка 2025 года — её балл составил X5.16. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

— По потоку излучения событие в 3-5 раз превышает все вспышки этого года. По энергии — оценочно в 10-20 раз, — отметили там.

Последний раз более сильный взрыв на поверхности звезды наблюдался 3 октября 2024 года, но тогда он произошёл на краю Солнца и не привёл ни к каким последствиям на Земле.

— В данном случае взрыв наблюдался в зоне воздействия на Землю. В настоящее время не получается найти, когда последний раз вспышки такой и большей силы происходили вблизи линии Солнце-Земля. Речь может идти о первом случае за несколько лет. (…) По сути, одной большой вспышкой сейчас охвачен весь расположенный в центре Солнца комплекс активных областей, — добавили эксперты.

Ранее учёные предупредили, что сегодня нашу планету накроет магнитная буря уровня G1–G2 по пятибалльной шкале, которая продлится до утра 12 ноября. Полностью магнитосфера успокоится только во второй половине дня в среду.