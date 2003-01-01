РЕКЛАМА
Второй заход: как «Рай под ногами матерей 2. «Письмо матери» пытается достучаться до России
06 февраля, 20:00 Статьи
Тема недели
«Было бы легче, будь мы все качками»: как скульпторы создают ледяные фигуры в мороз на набережной Петрозаводска
05 февраля, 18:32 Статьи
Политкухня
Почему Карелия будет форпостным регионом
04 февраля, 16:20 Статьи
Новости

Мощнейшая за 25 лет вспышка активности на Солнце внезапно стихла

23:30

Несколько десятков человек и БПЛА задействованы в поисках пропавшей прихожанки на острове Валаам

22:32

Артур Парфенчиков: Юбилейная «Гиперборея» получилась грандиозной

21:32

В Карелии ярко завершился фестиваль «Гиперборея»

21:02

Делегация Вагаршапата посетила фестиваль «Гиперборея — 2026» в Петрозаводске

20:32

Заслуженный артист России Виктор Дукальтетенко выступит в Петрозаводске

20:02

В деревне Лижма построили новую уличную сцену, украшенную резным гербом

19:02

Юная биатлонистка из Карелии выиграла золото на Первенстве Северо-Запада

18:32

Небольшой снег и гололедицу обещают 8 февраля в Карелии

17:02

Силовой экстрим, кижский кёрлинг и карельские зимние забавы: как проходит «Гиперборея» в Петрозаводске

16:45

Конкурс на пост главы Пудожского района провалился, ни один кандидат не набрал нужного числа голосов

16:02

Депутат Госдумы оценила практики Карелии по поддержке участников СВО и их семей

15:32

МЧС: на трассе в Сегежском округе два человека погибли в ДТП, в Петрозаводске за сутки ликвидировали два пожара

15:02

Социальные пенсии в России вырастут с 1 апреля

14:02

Блины на ледяной печи и пожертвованное платье: на «Гиперборее» проходит конкурс снеговиков

13:02

Боксер из Карелии стал чемпионом всероссийского турнира

12:02

В Карелии сгорел автомобиль и гараж в результате вечернего пожара

11:02

Жителю Карелии грозит уголовный срок за поддельные права

10:02

В России предложили создать реестр обманутых дольщиков в сфере ИЖС

09:01

Открылась регистрация на IX фестиваль «Пудожские налимы»

08:31

В суд Москвы поступил иск об изъятии имущества у семьи Владимира Любарского

08:00

«Арт-зима», рыбалка, выставка снежных и ледовых скульптур: сегодня в Петрозаводске завершится «Гиперборея»

07:31

В Петербурге раскрыли схему торговли органами умерших

00:10
Мощнейшая за 25 лет вспышка активности на Солнце внезапно стихла
07 февраля, 23:30 Наука
Один из самых мощных всплесков солнечной активности в XXI веке, наблюдавшейся с начала февраля, неожиданно прекратился. При этом гигантские взрывы на светиле почти не вызвали ожидаемых магнитных бурь на Земле.

фото: © Изображение сгенерировано нейросетью Шедеврум

Активная область 4366, находившаяся напротив Земли, только в среду и четверг (4-5 февраля) произвела 22 вспышки высших классов M и X. Однако уже в пятницу их число упало до нуля, а график активности практически выровнялся.

Неожиданностью для учёных стало практически полное отсутствие последствий для Земли. Несколько крупных вспышек, каждая из которых могла вызвать магнитную бурю высшего уровня, привели лишь к слабым возмущениям магнитного поля планеты. По мнению специалистов, особенности конфигурации активной области помешали образованию плазменных облаков, которые обычно вызывают магнитные бури.

2026 год уже отмечен двумя рекордными событиями на Солнце. В январе произошёл сильнейший в XXI веке радиационный шторм, а февральский всплеск едва не побил рекорд по количеству мощных вспышек. Активная область будет находиться в поле зрения Земли ещё около пяти дней и теоретически сохраняет шанс установить рекорд, если произведёт две мощные вспышки. Однако сейчас Солнце, вероятно, вступает в период относительного спокойствия.

Ранее на Солнце произошла одна из мощнейших вспышек с 2025 года, направленная на Землю.

Участие в Олимпиаде в Милане примет тренер из Карелии
05 февраля, 14:33 Спорт
Несколько десятков человек и БПЛА задействованы в поисках пропавшей прихожанки на острове Валаам
07 февраля, 22:32 Происшествия
В Карелии ярко завершился фестиваль «Гиперборея»
07 февраля, 21:02 Общество
В деревне Лижма построили новую уличную сцену, украшенную резным гербом
07 февраля, 19:02 Благоустройство
Силовой экстрим, кижский кёрлинг и карельские зимние забавы: как проходит «Гиперборея» в Петрозаводске
07 февраля, 16:45 Общество
ХОБЛ в Карелии: вызовы, диагностика и пути решения

В эксклюзивном интервью «Столице на Онего» главный внештатный терапевт Минздрава Республики Карелия, доктор медицинских наук, профессор Наталья Николаевна Везикова рассказала о ключевых проблемах и приоритетах в борьбе с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) в регионе.

