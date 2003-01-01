Мощнейшая за 25 лет вспышка активности на Солнце внезапно стихла

Один из самых мощных всплесков солнечной активности в XXI веке, наблюдавшейся с начала февраля, неожиданно прекратился. При этом гигантские взрывы на светиле почти не вызвали ожидаемых магнитных бурь на Земле.

Активная область 4366, находившаяся напротив Земли, только в среду и четверг (4-5 февраля) произвела 22 вспышки высших классов M и X. Однако уже в пятницу их число упало до нуля, а график активности практически выровнялся.

Неожиданностью для учёных стало практически полное отсутствие последствий для Земли. Несколько крупных вспышек, каждая из которых могла вызвать магнитную бурю высшего уровня, привели лишь к слабым возмущениям магнитного поля планеты. По мнению специалистов, особенности конфигурации активной области помешали образованию плазменных облаков, которые обычно вызывают магнитные бури.

2026 год уже отмечен двумя рекордными событиями на Солнце. В январе произошёл сильнейший в XXI веке радиационный шторм, а февральский всплеск едва не побил рекорд по количеству мощных вспышек. Активная область будет находиться в поле зрения Земли ещё около пяти дней и теоретически сохраняет шанс установить рекорд, если произведёт две мощные вспышки. Однако сейчас Солнце, вероятно, вступает в период относительного спокойствия.

