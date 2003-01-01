Мощнейший взрыв произошёл на Солнце

Выброшенная звездой плазма уже движется в сторону Земли.

Сегодня, 9 ноября, в 10:35 на Солнце произошёл взрыв высшего уровня — Х1.79. Выброшенная звездой плазма уже движется в сторону Земли, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

— Движение выброса должно быть несколько отклонено от точного направления на Землю, так как центр вспышки смещён в сторону северного полушария, но это смещение выглядит незначительным, и воздействие на планету должно быть близко к фронтальному, — рассказали там.

В течение двух ближайших часов расширяющееся облако газа можно будет наблюдать на изображениях, сделанных космическими коронографами (телескопами, позволяющими наблюдать солнечную корону вне затмений — прим. ред).

— В ходе вспышки был частично разрушен крупный протуберанец. (…) Это может дополнительно увеличить массу плазменного облака, — добавили учёные.

Ранее, 8 ноября, на нашей планете была зафиксирована сильная магнитная буря, расширившая географию наблюдения полярных сияний.

Напомним, при столкновении выбросов плазмы с магнитным полем Земли возникают шумовые помехи радиосвязи. Однако для людей это явление не представляет никакой опасности.