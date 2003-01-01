РЕКЛАМА
Обществоведение
Сохранится ли раздельный сбор: реализацию мусорной реформы после ухода «Эколайн» обсудили в парламенте Карелии
07 ноября, 18:10 Статьи
Кинотетрис
«Франкенштейн: Воскрешение»: о готическом мраке в туманном Альбионе и Франкенштейне в юбке
07 ноября, 16:10 Статьи
Личное мнение
100 или одна тысяча: как карельские автосервисы пенсионеров разводят
02 ноября, 07:35 Статьи
Новости

Мощнейший взрыв произошёл на Солнце

12:46

Избитый подростком инвалид из Беломорска скончался в больнице

11:12

Автомобиль упал в канаву с водой на дороге в Олонце

10:43

Дачный дом загорелся в Прионежском районе

09:36

Карельские ученые рассказали о нестыковках при создании памятника поэтессе Ирине Федосовой

09:00

Девятиклассники еще в пяти регионах смогут сдавать экзамены только по двум предметам

08:30

На развилке трассы «Фонтаны» ремонтируют лесное кафе

08:00

В Японии военных привлекли на борьбу с косолапыми хищниками

00:10

Водителей Петрозаводска предупреждают о резком перепаде температур

22:00

В Роспотребнадзоре напомнили о вакцинации от клещевого энцефалита

20:31

Два глухаря выясняли отношения на дороге, ведущей в Водлозерский парк

19:47

Три триатлета из Карелии прошли испытания на звание «железных людей»

19:03

В Санкт-Петербурге умер старейший артист хора Музыкального театра Карелии

18:16

В Доме ремесел открылась выставка, посвященная фильмам о советской милиции

17:46

Мокрый снег обещают в Карелии 9 ноября

17:02

«Выгрызли победу у соперника»: тренер «Динамо-Карелия» прокомментировал итоги матча в Череповце

16:45

В Петрозаводске пройдет Республиканское родительское собрание по вопросам проведения ЕГЭ и ОГЭ

16:01

Строители часовни на площади Кирова пояснили, что сливают в канализацию

15:29

Артур Парфенчиков проверил ход реализации нового проекта Прионежской горной компании

14:48

Памятный знак путейцам ББК открыли в Медвежьегорском округе

14:32

Супруги Барковы из Петрозаводска отметили золотую свадьбу

14:02

Петрозаводчанин нашел источник загрязнения Лососинки нефтепродуктами

13:31

Уроженец Карелии из ревности разбил автомобиль беременной жене

13:16

Мошенники пытались обмануть студентку из Петрозаводска под предлогом розыгрыша суперпризов

12:46

Хозпостройку тушили ночью в поселке Эссойла

12:18

Федеральное издание написало о спортсмене из Петрозаводска, который готовит молдавскую сборную к Олимпиаде

11:45

Виновный в смертельном ДТП в Карелии попытался оспорить приговор

11:02

Руководитель коммерческой организации в Петрозаводске недоплатил в бюджет около семи миллионов рублей

10:29

Кондопожский врач-психиатр поставил спектакль по мотивам эпоса «Калевала»

10:06

«Риски сильных вспышек сохраняются»: магнитная буря вновь накрыла Землю

09:33

В Госдуме предложили выплачивать надбавки для опытных преподавателей региональных вузов

09:02

В посёлке Медвежьегорского района впервые появился мобильный интернет

08:31

На 98-м году жизни умер первооткрыватель структуры ДНК Джеймс Уотсон

08:03

«Беби-бум» произошёл в Сегежском роддоме

07:34

«Лучше сделать их самому»: названа безопасная месячная норма наггетсов

00:11
Мощнейший взрыв произошёл на Солнце
Сегодня 12:46 Наука
Выброшенная звездой плазма уже движется в сторону Земли.

фото: © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

Сегодня, 9 ноября, в 10:35 на Солнце произошёл взрыв высшего уровня — Х1.79. Выброшенная звездой плазма уже движется в сторону Земли, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

— Движение выброса должно быть несколько отклонено от точного направления на Землю, так как центр вспышки смещён в сторону северного полушария, но это смещение выглядит незначительным, и воздействие на планету должно быть близко к фронтальному, — рассказали там.

В течение двух ближайших часов расширяющееся облако газа можно будет наблюдать на изображениях, сделанных космическими коронографами (телескопами, позволяющими наблюдать солнечную корону вне затмений — прим. ред).

— В ходе вспышки был частично разрушен крупный протуберанец. (…) Это может дополнительно увеличить массу плазменного облака, — добавили учёные.

Ранее, 8 ноября, на нашей планете была зафиксирована сильная магнитная буря, расширившая географию наблюдения полярных сияний.

Напомним, при столкновении выбросов плазмы с магнитным полем Земли возникают шумовые помехи радиосвязи. Однако для людей это явление не представляет никакой опасности.

