Мощнейший за 90 лет ураган разрушил на Кубе отель, где отдыхали российские туристы

Мощный ураган «Мелисса» 29 октября обрушился на Ямайку и Кубу и нанес серьезные разрушения отелю Brisas Guardalavaca Hotel на кубинском курорте Ольгин, где проживали туристы из России.
По сообщениям СМИ, ураган, пронесшийся над Карибским регионом, нанес значительный ущерб внешнему виду отеля и его территории: были выкорчеваны пальмы, серьезно загрязнены прибрежная зона и бассейн.
Отдыхающие, находившиеся в отеле в момент стихии, делятся подробностями разрушений. Скорость ветра достигала 195 км/ч. По словам туристов, ураган повредил фасад здания, вырвал с корнем пальмы, находящиеся на территории. На пляже и в местном бассейне невозможно купаться из-за того, что вода загрязнена. Стихия повредила здание, инфраструктуру и сделала пляж и бассейн непригодными для использования.
Более 700 тыс. человек были эвакуированы из своих домов, по информации агентства Reuters. Большинство из них по-прежнему находятся в центрах экстренной помощи. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что стране был нанесен значительный ущерб, и попросил жителей не терять бдительность, поскольку дожди продолжают обрушиваться на регион, сообщает The Guardian. Проливные дожди и сильные ветры, которые вызвал шторм, также затронули Гаити.
Самый мощный в регионе ураган за последние 170 лет коснулся Кубы, Ямайки, Гаити, Доминиканской Республики и уже привел к гибели как минимум 36 человек. Сейчас он покидает Карибский регион и берет курс на Бермудские острова. Материальный ущерб может превысить $50 млрд.