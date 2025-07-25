Мощнейшее землетрясение произошло на востоке России

Столица Камчатки пережила землетрясение более 8 баллов, на берег обрушилась волна цунами.

Мощнейшее землетрясение произошло сегодня утром, 30 июля, на Камчатке. Особенно силу подземных толчков около 11.30 по местному времени ощутил на себе Петропавловск-Камчатский, сообщает тг-канал Shot.

По данным специалистов, это землетрясение оказалось сильнейшим на Камчатке за последние 70 лет — с 1952 года. В областном центре произошли некоторые разрушения — так, обрушилась стена детского сада. Детей, как уточняется, в здании не было. Там шел ремонт, рабочие успели покинуть его до обрушения.

О жертвах в целом пока не сообщается. Местные жители успели выбежать наружу из зданий города.

После землетрясения жители региона начали получать предупреждение о цунами. Вскоре гигантская волна обрушилась на восточное побережье Камчатки и Курильских островов. В городе Северо-Курильск океанские воды затопили завод «Алюминстрой».

Предупреждения о цунами были выпущены в США и Японии. Первые волны уже были зафиксированы на японском побережье.