Мощные светильники установили на одной из спортивных площадок Петрозаводска

Больше трех десятков новых светильников загорелись в одном из районов Петрозаводска

Об обновлении освещения на Перевалке рассказали в паблике Петрозаводских энергетических систем.

Так, на улице Крылова и в переулке Гончарова завершилась модернизация наружного освещения.

Теперь улицы, а также новую современную спортивную площадку у дома № 6 освещают 31 светодиодный светильник на 27 опорах.

Протяженность линии составила 748 метров, уточнили энергетики.

Для освещения спортивной площадки и на территориях рядом с ней установили светильники мощностью 100 Вт.

Новое освещение позволит пользоваться игровой площадкой в любое время и обеспечит безопасность в темное время суток для детей и взрослых, а также для проезда автотранспорта.

Тем временем жители Петрозаводска жалуются на плохое освещение и даже его отсутствие в городе.

Так, жительница Ключевой показала фотографии, на которых видно, что одна из улиц района порузилась в полную темноту с окончанием светового дня, при этом там не горят фонари.

Фото появилось в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

«Ключевая — выколи глаз! Мы в каком веке живём, господа? Единственный свет — это свет от окон домов и витрин магазинов. Время 19.25 — не горит ни одного фонаря, зато летом в белые ночи фонари работают на 5+», — написала горожанка в соцсети.