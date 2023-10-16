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Мощные светильники установили на одной из спортивных площадок Петрозаводска

Новости. Общество
09:38, 17 Октября 2023
фото: © Петрозаводские энергетические системы / ВК

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Больше трех десятков новых светильников загорелись в одном из районов Петрозаводска

Об обновлении освещения на Перевалке рассказали в паблике Петрозаводских энергетических систем.

Так, на улице Крылова и в переулке Гончарова завершилась модернизация наружного освещения.

Теперь улицы, а также новую современную спортивную площадку у дома № 6  освещают 31 светодиодный светильник на 27 опорах.

Протяженность линии составила 748 метров, уточнили энергетики.

Для освещения спортивной площадки и на территориях рядом с ней установили светильники мощностью 100 Вт.

Новое освещение позволит пользоваться игровой площадкой в любое время и обеспечит безопасность в темное время суток  для детей и взрослых, а также для проезда автотранспорта.

Тем временем жители Петрозаводска жалуются на плохое освещение и даже его отсутствие в городе. 

Так, жительница Ключевой показала фотографии, на которых видно, что одна из улиц района  порузилась в полную темноту с окончанием светового дня, при этом там не горят фонари.

Фото появилось в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

«Ключевая — выколи глаз! Мы в каком веке живём, господа? Единственный свет — это свет от окон домов и витрин магазинов. Время 19.25 — не горит ни одного фонаря, зато летом в белые ночи фонари работают на 5+», — написала горожанка в соцсети.

 

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