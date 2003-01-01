Мощный пожар произошел утром в Петрозаводске

В карельской столице ранним утром загорелись автомастерские.
Крупный пожар произошел сегодня утром в Петрозаводске на Лесном проспекте. Около 05:20 утра вспыхнул гаражный бокс у дома №51. Об этом сообщили в МЧС Карелии.
На место происшествия выехали десять единиц пожарной техники и 28 спасателей. Специалисты локализовали огонь к 06:59 утра. По предварительным данным, пожар повредил 800 квадратных метров помещений.
В результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.
Напомним, ранее башенный кран загорелся в Петрозаводске.