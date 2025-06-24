Мощный пожар произошел в гаражном кооперативе в Костомукше

Огонь охватил 634 квадратных метра.

Вечером 10 июля в Костомукше загорелся гаражный кооператив «Тепличное». На тушение выехали 19 пожарных и четыре единицы техники из МЧС Карелии, а также три сотрудника и одна машина пожарной охраны «Техноспас» предприятия АО Карельский окатыш.

Пожарные эвакуировали двух человек. В результате сгорел один автомобиль, а четыре гаража получили серьезные повреждения.

Возгорание ликвидировали к 22:46. Пожарные поблагодарили местных жителей, которые помогали прокладывать рукава. Особую признательность выразили Александру Яценко, который обеспечил подачу воды из пожарного крана в своем боксе.