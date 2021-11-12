Мощный снегопад накроет Карелию ночью

ЕДДС Петрозаводска предупреждает о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении.

По сообщению ЕДДС столицы Карелии, с вечера 14 декабря и в течение ночи 15 декабря местами по республике, преимущественно по южным и центральным районам, ожидается сильный снег. По юго-западным районам ожидается мокрый снег, местами налипание мокрого снега.

Под действие неблагоприятного явления может попасть Петрозаводск.

Ранее МЧС Карелии предупреждало о том, что на южные районы республики обрушится сильный снег.