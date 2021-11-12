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Мощный снегопад накроет Карелию ночью

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11:55, 14 Декабря 2021
фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

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ЕДДС Петрозаводска предупреждает о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении.

По сообщению ЕДДС столицы Карелии, с вечера 14 декабря и в течение ночи 15 декабря местами по республике, преимущественно по южным и центральным районам, ожидается сильный снег. По юго-западным районам ожидается мокрый снег, местами налипание мокрого снега.

Под действие неблагоприятного явления может попасть Петрозаводск.

Ранее МЧС Карелии предупреждало о том, что на южные районы республики обрушится сильный снег.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
тезка Высоцкого
2021-12-14 15:43:05
не занимайтесь на морозе
ни тем ни этим ни вон тем
а то ж примерзнет то и это
потом беги за кипятком
тезка Высоцкого
2021-12-14 15:38:29
белые снежинки
ловишь на язык
а тебе за сорок
взрослый ведь мужик
Новый театральный критик
2021-12-14 15:33:15
По улицам не пройти: все дворы и между домов завалены снегом, ничего толком не убирается, кроме у "нужных зданий"....
Видел как трактор проехал по тротуару, намесил каши и уехал, в снегу обувь тонет....идти сложно, с крыш снег падает с грохотом. скользятина у ступенек ....
0ffff
2021-12-14 15:22:03
Придется плакатики целофаном обернуть
Offff
2021-12-14 14:47:03
Надо казачков мобилизовать , снег сабельками колоть ..хоть какой то толк будет .. Не все же им горькую жрать .. )))
Изя
2021-12-14 15:36:43
Offff, трунова , фукса , слабунову , захарчук забыл озадачить))) :)
Hовый
2021-12-14 15:16:21
Offff, они колготочников не любят, поэтому тебя на конюшне выпорют. :)
Неравнодушный
2021-12-14 14:42:44
Снега у нас много, как воды у утопленников.
баян
2021-12-14 14:19:11
Хватит ныть лучше начните правильно руководить своими подчинёнными.когда уже будет порядок на дорогах господа дормоеды
Валентин_Генрихович Либерзон
2021-12-14 14:18:43
позвоните лучше в Техрент, а то они опять не в курсе
Вася
2021-12-14 13:24:12
«Все хапают и воруют»: певец Лев Лещенко не увидел в России рыночных отношений
Изя
2021-12-14 13:47:11
Вася, питерские пацаеыулят ))) :)
Hовый
2021-12-14 13:14:52
Будет калапс ? Сержант диванных войск леопольдик введет войска ?
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