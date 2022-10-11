Мощный снегопад приближается к Петрозаводску

В течение 6 декабря в Петрозаводске выпадет еще 5-6 сантиметров снега.

Как отметили в паблике «Погода Петрозаводска и Карелии», к столице нашей республики приближается снегопад.



«За сегодня выпадет еще порядка 5-6 сантиметров снега», - говорится в сообщении.



Напомним, в понедельник, 5 декабря, «Столица на Онего» сообщала о том, что снежный покров в Петрозаводске за последние сутки вырос на 10 сантиметров.