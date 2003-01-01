В Кеми пьяный мужчина получил ожоги от удара током, забравшись на крышу поезда

25-летний житель Мурманской области получил тяжёлые травмы на железнодорожной станции в Кеми, схватившись за провод контактной сети.
Сегодня, 25 сентября, на железнодорожной станции в Кеми 25-летний житель Мурманской области получил тяжёлые травмы от удара электрическим током, сообщили «Столице на Онего» в пресс-службе Петрозаводского Линейного отдела МВД России на транспорте.
— В ходе осмотра места происшествия сотрудниками транспортной полиции установлено, что молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несанкционированно поднялся на подвижной состав и схватился за провод контактной сети, напряжение которого достигает 27,5 тысяч вольт. В результате он был травмирован электротоком и упал с вагона на железнодорожную насыпь, — рассказали там.
Правоохранители вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила пострадавшего в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него телесные повреждения и термические ожоги.
В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства трагедии.