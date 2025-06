Moscow Calling, «Группа крови», «Дрозды». День города завершился песнями Кормухиной, «Парка Горького» и группы «Дрозды»

В Петрозаводске завершилось празднование 105-летия Карелии и Дня города, которые впервые прошли в один день. Песни легендарных Gorky Park все же прозвучали.

Большим концертом в створе проспекта Ленина завершился праздничный день. Впервые День города и День республики отмечали в один день. Финальным аккордом стало выступление группы «Кватро», супругов артистов Ольги Кормухиной и Алексея Белова, а также белорусской группы «Дрозды».

Вопреки опасениям Алексей Белов все же исполнил три написанные им песни «Парка Горького». Moscow Calling, Bang и Tell me why прозвучали в Петрозаводске. Ольга Кормухина вместе со своими песнями исполнила песни Виктора Цоя «Группа крови» и «Кукушка».

Холодная северная публика встретила всех выступающих спокойно, без особых эмоций. Это касается и группы «Дрозды», которую в России знают хуже, чем предыдущих артистов.

Добавим, что бригантина с алыми парусами тоже вышла в Петрозаводскую губу Онежского озера. Наверное, она вызвала у горожан особо яркие эмоции.

Фоторепортаж финала праздника смотрите завтра.

С днем рождения, Карелия! С праздником, Петрозаводск!