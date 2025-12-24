Мосгорсуд выселил Ларису Долину из квартиры в Хамовниках

Суд удовлетворил требования Полины Лурье и постановил выселить певицу Ларису Долину из квартиры в Хамовниках.
Мосгорсуд постановил выселить певицу Ларису Долину из ее квартиры в Хамовниках, сообщает корреспондент «Ъ». Он удовлетворил требования покупательницы недвижимости Полины Лурье к артистке и членам ее семьи (дочери и внучке) о прекращении права пользования на жилое помещение и выселении из него.
На заседании суда адвокат Ларисы Долиной Полина Пухова сообщила, что ее доверительница готова покинуть квартиру «до конца январских праздников», то есть до 10 января.
Напомним, 16 декабря Верховный суд России признал право на недвижимость за Полиной Лурье. Это решение войдет в обзор судебной практики по делам, где оспариваются сделки с недвижимостью.
Напомним, под воздействием мошенников народная артистка России продала квартиру, отдала аферистам эту сумму и еще добавила сверху, а затем через суд смогла вернуть свою элитную недвижимость. В итоге покупатель Полина Лурье осталась без квартиры. Женщина обратилась в суд. Ранее мы рассказывали, к каким последствиям уже привел и мог бы привести так называемый «эффект Долиной».