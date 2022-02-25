Мошенник из Новосибирской области обманывал пенсионеров Карелии по телефону

Полицейские поймали молодого человека из Новосибирской области, который звонил пенсионерам Карелии под видом в сотрудника правоохранительных органов.

По версии следствия, 26-летний мужчина, находясь на территории Новосибирской области, совершал звонки на стационарные номера телефонов и вынуждал граждан переводить ему деньги. Как правило, он вступал в разговор под видом сотрудника правоохранительных органов и сообщал собеседнику о родственнике, который якобы попал в беду: совершил правонарушение и будет привлечён к ответственности. Чтобы урегулировать вопрос, мужчина предлагал заплатить от 100 до 150 тысяч рублей, но затем соглашался на любую посильную сумму.

В результате данной мошеннической схемы пострадала 66-летняя жительница Костомукши: за спасение близкого она перевела 8 000 рублей. Еще трое жителей Карелии, которым поступили аналогичные звонки, отказались выполнять сомнительные операции.

В ходе служебной командировки в Новосибирскую область сотрудники карельской полиции установили местонахождение и задержали подозреваемого. Он дал признательные показания. В рамках возбужденных уголовных дел проводятся следственно-оперативные мероприятия, устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, полтора миллиона рублей перевели аферистам два жителя Карелии.