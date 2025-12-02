Мошенник из Перми должен будет вернуть похищенные у петрозаводчанки почти 2 млн рублей

Прокуратура Петрозаводска провела проверку по обращению пенсионерки, ставшей жертвой мошенников.

Петрозаводчанка лишилась почти 2 млн рублей после звонка якобы бывшего работодателя.

Летом 2025 года женщине в мессенджере позвонил неизвестный мужчина, который представился бывшим работодателем. Он рассказал, что после увольнения женнщина получила больше положенного, и что деньги необходимо задекларировать. Мужчина убедил ее перевести 1,6 млн рублей на «безопасный» счет.

Следком Карелии возбудил уголовное дело, в ходе его расследования установлен владелец счета, куда поступили деньги. Им оказался житель Перми. Прокуратура направила в Мотовилихинский районный суд города Перми иск о взыскании с него полученных незаконным путем денег. Суд удовлетворил требования прокурора.

Фактическое исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры.